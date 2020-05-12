12 мая, 2020, 19:05

12 мая полиция жестко скрутила волонтерку Ярину Чорногуз, которая проводит бессрочную акцию "Весна на граните" под ОПУ

Соответствующее видео активисты "Весны на граните" обнародовали в Facebook.

"После поджога велосипедной шины на ивенте "Включить ветеранов в переговорный процесс в Минске"

в рамках бессрочной акции "Весна на граните", правоохранители попытались силой задержать Ярину Чорногуз и ветерана 10 Горно-Штурмовой Бригады Петра Стефурака прижав их к стене Офиса президента Украины", - говорится в комментарии к видео.

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"Мы до сих пор ждем патрульную полицию, чтобы написать заявление о превышении служебных полномочий. Патруль за 3 часа до сих пор не приехал", - отметили активисты в шесть часов.

"Требовали создать совещательный орган из ветеранов и экспертов, с которыми согласовывать позицию в Минске. Требовали отставки Ермака как лица, совершившего подписью государственную измену и не заслуживающего больше доверия. Зажгли шину. От велосипеда. Как напоминание о Майдане. Что будет, если Украина и продолжит возвращаться под влияние России. За перформанс с шиной нас с Петром Стефураком двадцать полицейских прижали к стенке и пыталась задержать ", - прокомментировала событие Чорногуз.

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