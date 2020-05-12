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Espreso.tvОбществоСтычки под Офисом президента: появилось видео, как десяток полицейских "скручивает" волонтерку Чорногуз

Стычки под Офисом президента: появилось видео, как десяток полицейских "скручивает" волонтерку Чорногуз

12 мая полиция жестко скрутила волонтерку Ярину Чорногуз, которая проводит бессрочную акцию "Весна на граните" под ОПУ

Соответствующее видео активисты "Весны на граните" обнародовали в Facebook.

"После поджога велосипедной шины на ивенте "Включить ветеранов в переговорный процесс в Минске"
в рамках бессрочной акции "Весна на граните", правоохранители попытались силой задержать Ярину Чорногуз и ветерана 10 Горно-Штурмовой Бригады Петра Стефурака прижав их к стене Офиса президента Украины", - говорится в комментарии к видео.

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"Мы до сих пор ждем патрульную полицию, чтобы написать заявление о превышении служебных полномочий. Патруль за 3 часа до сих пор не приехал", - отметили активисты в шесть часов.

"Требовали создать совещательный орган из ветеранов и экспертов, с которыми согласовывать позицию в Минске. Требовали отставки Ермака как лица, совершившего подписью государственную измену и не заслуживающего больше доверия. Зажгли шину. От велосипеда. Как напоминание о Майдане. Что будет, если Украина и продолжит возвращаться под влияние России. За перформанс с шиной нас с Петром Стефураком двадцать полицейских прижали к стенке и пыталась задержать ", - прокомментировала событие Чорногуз.

 

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