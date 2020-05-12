Стоп Культурный Карантин: в разных городах Украины деятели искусств направили в небо лучи света
Акция уже вызвала реакцию в соцсетях.
Главный месседж акции: "Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как сообща разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины!"
Артисты, художники, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, кинотеатры, ивент агентства, технический персонал света, звука и сцены, декораторы, журналисты, пиарщики, маркетологи и билетные операторы объединились для проведения всеукраинской акции.
Как заявили организаторы акции, правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапный выход из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, а украинское правительство еще только разрабатывает пути преодоления кризиса.
Сейчас заведениям общественного питания позволили оборудовать летние площадки, парикмахерским - предварительную запись и четкие требования социальной дистанции, даже для торгово-развлекательных центров - ограничение по количеству посетителей. При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий не имеет пока плана выхода из карантина. Более 250 тысяч официальных работников сегодня оказались без работы, объяснили организаторы акции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-