12 мая, 2020, 23:03

Сегодня, 12 мая, представители украинской культуры и креативной индустрии проводят акцию "Стоп Культурный Карантин", чтобы привлечь внимание к проблемам сферы в период карантина

Акция уже вызвала реакцию в соцсетях.

Главный месседж акции: "Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как сообща разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины!"

Артисты, художники, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, кинотеатры, ивент агентства, технический персонал света, звука и сцены, декораторы, журналисты, пиарщики, маркетологи и билетные операторы объединились для проведения всеукраинской акции.

Как заявили организаторы акции, правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапный выход из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, а украинское правительство еще только разрабатывает пути преодоления кризиса.

Сейчас заведениям общественного питания позволили оборудовать летние площадки, парикмахерским - предварительную запись и четкие требования социальной дистанции, даже для торгово-развлекательных центров - ограничение по количеству посетителей. При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий не имеет пока плана выхода из карантина. Более 250 тысяч официальных работников сегодня оказались без работы, объяснили организаторы акции.

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