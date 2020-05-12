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Espreso.tvОбществоСША официально обвинят Китай в попытках похищения данных по разработке вакцины от коронавируса

США официально обвинят Китай в попытках похищения данных по разработке вакцины от коронавируса

ФБР и Министерство внутренней безопасности США в ближайшие дни публично сообщит, что хакеры из Китая хотят похитить информацию о разработке вакцины от коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщила в понедельник американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации.

Согласно данным издания, китайские хакеры, сотрудничающие с руководством Китая, хотят получить доступ к "ценной интеллектуальной собственности и информации о здравоохранении. Речь идет о вакцинах, о методах лечения, а также - о тестах".

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По мнению спецслужб, хакеры будут атаковать государственные учреждения и частные компании, которые разрабатывают вакцину.

Эту информацию прокомментировал также президент США Дональд Трамп.

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"Мы следим за этим очень внимательно. Я недоволен Китаем", - заявил глава Белого дома.

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