Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина хочет пересмотреть торговые квоты, - Пристайко

12 мая, 2020, 13:45

По словам вице-премьера по евроинтеграции Вадима Пристайко, торговые квоты на беспошлинную торговлю больше не устраивают украинских производителей и государство будет настаивать на их увеличении

Об этом вицепремьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью DW.

Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, тарифных квот. Таким образом в министерстве хотят углубить сотрудничество с Европой.

"Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения в бестарифной торговли . Я надеюсь, что мы пересмотрим их ", - заявил Пристайко.

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Он отметил, что углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах, добавил Пристайко.

Напомним, в интервью Вадим Пристайко отметил, что страны Европы нуждаются в десятках тысяч украинцев на сезонные работы

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