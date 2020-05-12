Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина хочет пересмотреть торговые квоты, - Пристайко
Об этом вицепремьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью DW.
Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, тарифных квот. Таким образом в министерстве хотят углубить сотрудничество с Европой.
"Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения в бестарифной торговли . Я надеюсь, что мы пересмотрим их ", - заявил Пристайко.
Читайте также: Украина согласовала с ЕС обновления Соглашения об ассоциации, - Гончарук
Он отметил, что углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах, добавил Пристайко.
- Напомним, в интервью Вадим Пристайко отметил, что страны Европы нуждаются в десятках тысяч украинцев на сезонные работы
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-