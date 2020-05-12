Скандальный футболист "Ювентуса" устроил демарш из-за снижения зарплаты

12 мая, 2020, 16:12

Французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо отказался возвращаться в Турин из-за снижения зарплаты в итальянском клубе

Об этом сообщает La Stampa .

По информации источника, 25-летний француз отказался возвращаться в Турин, пскольку выступает против снижения зарплаты, на которое согласились футболисты "Ювентуса" из-за пандемии коронавируса.

Годовая зарплата футболиста составляет 8 млн евро. Сейчас рабьей находится во Франции, в то время, как другие игроки итальянского клуба уже возобновили тренировки.

В нынешнем сезоне рабьей сыграл за "Ювентус" 24 матча.

Напомним, в марте 2019 ПСЖ, за который играл Адриен Рабьо, на две недели отстранил его от тренировок за поход в ночной клуб перед матчем Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb