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Espreso.tvСпортСкандальный футболист "Ювентуса" устроил демарш из-за снижения зарплаты

Скандальный футболист "Ювентуса" устроил демарш из-за снижения зарплаты


фото: Getty Images
Французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо отказался возвращаться в Турин из-за снижения зарплаты в итальянском клубе

Об этом сообщает La Stampa .

По информации источника, 25-летний француз отказался возвращаться в Турин, пскольку выступает против снижения зарплаты, на которое согласились футболисты "Ювентуса" из-за пандемии коронавируса.

Годовая зарплата футболиста составляет 8 млн евро. Сейчас рабьей находится во Франции, в то время, как другие игроки итальянского клуба уже возобновили тренировки.

В нынешнем сезоне рабьей сыграл за "Ювентус" 24 матча.

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