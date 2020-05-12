Швеция разрешила прокладку газопровода Baltic Pipe в Польшу через свою зону Балтийского моря
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую компанию Gaz-System , которая является оператором газопровода.
В компании заявили, что разрешение властей Швеции был последним этапом для начала строительства газопровода Baltic Pipe, которым планируют поставлять в Польшу газ на замену российскому.
"7 мая 2020 года правительство Швеции одобрило строительство газопровода Baltic Pipe на территории Швеции в Балтийском море. Разрешение на прокладку газопровода, который выдало Министерство предпринимательства и инноваций Швеции, завершает процесс получения разрешений на строительство для всех участков проекта Балтийского трубопровода в каждой из стран, через которые он будет проходить ", - говорится в заявлении Gaz-System.
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Отмечается, что ранее строительство газопровода одобрили в Польше и Дании. Длина трубопровода, который будет проходить через Данию, Польшу и Швецию, составляет около 275 километров. Примерно 85 километров трубопровода будет проходить через шведскую территорию.
Строительство газопровода Baltic Pipe планируют начать уже во второй половине 2020 года. Сначала в Польше и Дании подготовят строительные площадки, после чего начнется строительство тоннелей. Прокладка самого газопровода запланировано на лето 2021, а ожидаемая дата ввода в эксплуатацию - октябрь 2020 года.
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