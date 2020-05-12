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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила подпольный цех по производству некачественных антисептиков в Кривом Роге

СБУ разоблачила подпольный цех по производству некачественных антисептиков в Кривом Роге

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

"Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех дельцы обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы. Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения", - говорится в сообщении.

Готовую продукцию злоумышленники продавали через интернет и по почте переправляли заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.

Во время обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неизвестного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черновой бухгалтерии.

"По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти 1 млн грн", - добавили в ведомстве.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам махинации.

Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата должностных лиц правоохранительных органов, которые, вероятно, способствовали противоправной деятельности.

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