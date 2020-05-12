"Обнаженное тело и неприличные шутки": нардепы подали законопроект об усилении ответственности за дискриминацию в рекламе

12 мая, 2020, 17:23

Народные депутаты инициировали законопроект, которым предлагают изменения в закон "О рекламе", чтобы усилить ответственность за дискриминацию по признаку пола

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Обнаженная девушка призывает покупать бетон. "Даю в лизинг", "Сосну в подарок"... Видели подобную рекламу? Надеюсь, больше не увидите! Мы с коллегами из МФО "Равные возможности" инициировали законопроект № 3427 о внесении изменений в закон "О рекламе" по противодействию дискриминации по признаку пола", - сообщила заместитель председателя фракции "СН".

Кравчук отметила, что законопроект подписали несколько десятков депутатов из разных фракций и групп.

"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективацией женщин и мужчин и откровенными образами целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью - мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", - отметила она.

В общем законопроекте нардепы предлагают:

- четко определить понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола";

- вдвое увеличиваем штрафы для нарушителей;

- повысить уровень защиты прав потребителей рекламы.

"Убеждена, что толерантная и гендерно чувствительная реклама понравится украинцам гораздо больше, чем отвратительные шутки "ниже пояса". И производители товаров и услуг от законодательных изменений только выиграют", - отметила Кравчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb