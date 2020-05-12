"Меня это не интересует": Трамп не поддерживает возобновления переговоров по торговому соглашению с Китаем
Об этом сообщает Reuters .
Трамп заявил, что Китай пытается сделать операцию более выгодной для себя.
"Нет, совсем нет, ни капельки. Меня это не интересует. Мы заключили соглашение. Я тоже это слышал - они хотели бы восстановить торговые переговоры, чтобы сделать эту операцию более выгодной для них", - ответил он на вопрос о том, поддержит ли он изменения условий соглашения, как предлагает китайская сторона.
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Накануне Global Times со ссылкой на источники написало, что в Китае растет недовольство первым этапом торгового соглашения с США. По данным издания, советники, близкие к торговым переговорам, предложили китайским чиновникам найти возможность аннулировать договор и провести новые переговоры.
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