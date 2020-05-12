"Европейская Солидарность" обратилась к депутатским фракциям и группам с призывом поддержать страхования медиков от заболевания коронавирусом безотносительно к инвалидности

12 мая, 2020, 13:54

Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к лидерам депутатских и групп в Верховной Раде Украины с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей

"Европейская Солидарность" настаивает на страховании от коронавируса всех медработников, заболевших, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. Соответствующее письмо к лидерам фракций и групп подписали лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и депутаты из фракции, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"7 мая 2020 года состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией" Европейской Солидарности "и созвано по требованию 156 народных депутатов Украины.

Повестка дня этого заседания предусматривал рассмотрение двух законопроектов - проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (рег. № 3376 от 22.04.2020) и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусная ой болезни COVID-19 (рег. № 3380 от 23.04.2020), но альтернативные законопроекты внесли определенный дисбаланс в логику предложенных инициатив ", - напомнили в" Европейской Солидарности ".

"Однако упереддень проведения заседания было подано альтернативные законопроекты, один из которых -" О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) - и был принят. к сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, заболел коронавируса болезнь (COVID-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение 1 (одного) к лендарного года, а кроме того размер этих выплат зависит от группы инвалидности ", - отмечают у Порошенко.

"По нашему мнению, медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности. Тем более, что доказать связь инвалидности с Коронавирусная болезнью будет чрезвычайно сложно.

Для защиты прав медиков предлагаем внести изменения в упомянутый закон и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, в случае заболевания работника короновирусные болезнью (COVID-19) - в объеме до 100-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Размер и порядок осуществления этих страховых выплат будут определяться Кабинетом Министров Украины ", - говорится в письме.