"Диалог, а не безосновательное давление": Ассоциация городов заявила Зеленскому о недопустимости противостояния центральной и местной власти
Об этом сообщила пресс-служба организации.
В обращении говорится, что Ассоциация считает недопустимым противостояние центральной власти и местного самоуправления.
В связи с этим, высказано предложение предоставить органам местного самоуправления право, в определенных законом и Правительством пределах, смягчать условия карантина для граждан и субъектов хозяйствования. Аргументируется это тем, что органы местного самоуправления ответственны перед общинами за ситуацию в муниципалитетах, а потому должны иметь возможность на местах принимать решения в зависимости от конкретной ситуации в обществе.
Также в обращении обратили внимание на количество возбужденных уголовных дел против представителей местного самоуправления, "обоснованность которых вызывает большие вопросы".
"В условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной болезни COVID-19, когда местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность городов, поселков и сел, давление правоохранительных органов и прокуратуры несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку фактически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг", - отметили в Ассоциации.
При этом в АГУ выразили убеждение, что в нынешних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно с целью обеспечения безопасности граждан Украины от распространения коронавирусной болезни и снизить влияние последствий экономического кризиса на благосостояние каждого украинском.
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