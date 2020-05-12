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Espreso.tvОбщество"Диалог, а не безосновательное давление": Ассоциация городов заявила Зеленскому о недопустимости противостояния центральной и местной власти

"Диалог, а не безосновательное давление": Ассоциация городов заявила Зеленскому о недопустимости противостояния центральной и местной власти

Правление Ассоциации городов Украины обратилось к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно "прекращения необоснованного давления на местное самоуправление" и обеспечения совместной работы центральных органов власти и органов местного самоуправления в борьбе с эпидемией коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба организации.

В обращении говорится, что Ассоциация считает недопустимым противостояние центральной власти и местного самоуправления.

В связи с этим, высказано предложение предоставить органам местного самоуправления право, в определенных законом и Правительством пределах, смягчать условия карантина для граждан и субъектов хозяйствования. Аргументируется это тем, что органы местного самоуправления ответственны перед общинами за ситуацию в муниципалитетах, а потому должны иметь возможность на местах принимать решения в зависимости от конкретной ситуации в обществе.

Также в обращении обратили внимание на количество возбужденных уголовных дел против представителей местного самоуправления, "обоснованность которых вызывает большие вопросы".

"В условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной болезни COVID-19, когда местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность городов, поселков и сел, давление правоохранительных органов и прокуратуры несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку фактически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг", - отметили в Ассоциации.

При этом в АГУ выразили убеждение, что в нынешних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно с целью обеспечения безопасности граждан Украины от распространения коронавирусной болезни и снизить влияние последствий экономического кризиса на благосостояние каждого украинском.

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