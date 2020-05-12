"Барселона" установила заоблачную цену на португальского футболиста

12 мая, 2020, 18:46

Испанская "Барселона" рассмотрит возможность продажи защитника сборной Португалии Нелсона Семеду за 50 млн евро

Об этом сообщает ccma.cat.

Руководство "Барсы" готово продать футболиста, ведь тренерский штаб считает, что 26-летний португалец не смог раскрыться в клубе, поэтому лучше подыскать ему замену.

По информации источника, Семеду входит в сферу интересов французского ПСЖ, "Манчестер Сити", немецкой "Баварии" и итальянского "Интера".

В текущем сезоне Нельсон Семеду провел 29 матчей, в которых отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 32 млн евро.