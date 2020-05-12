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Espreso.tvСпорт"Барселона" установила заоблачную цену на португальского футболиста

"Барселона" установила заоблачную цену на португальского футболиста


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" рассмотрит возможность продажи защитника сборной Португалии Нелсона Семеду за 50 млн евро

Об этом сообщает ccma.cat.

Руководство "Барсы" готово продать футболиста, ведь тренерский штаб считает, что 26-летний португалец не смог раскрыться в клубе, поэтому лучше подыскать ему замену.

По информации источника, Семеду входит в сферу интересов французского ПСЖ, "Манчестер Сити", немецкой "Баварии" и итальянского "Интера".

В текущем сезоне Нельсон Семеду провел 29 матчей, в которых отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 32 млн евро.

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