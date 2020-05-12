Призывы к свержению власти: СБУ разоблачила агитаторов из Хмельницкого и Франковска, которые работали на РФ

12 мая, 2020, 12:48

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержению власти

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Досудебное расследование установило, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского толка. Злоумышленники действовали под" прикрытием "украинской SMM-структуры", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное - агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины.

Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.