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Espreso.tvОбществоПродажа данных украинцев через Telegram-бот: глава "Голоса" направит запросы в СБУ и полицию

Продажа данных украинцев через Telegram-бот: глава "Голоса" направит запросы в СБУ и полицию

Председатель политической партии "Голос" Кира Рудик планирует направить депутатские запросы в Службу безопасности Украины и Национальную полицию с требованием расследовать продажу персональных данных граждан Украины через Telegram-бот

Сообщает Укринформ.

"Базы персональных данных были слиты не сегодня и не вчера. Они гуляют еще с 2000-х годов. Именно поэтому данные, которые еще нет в "Дии" - уже в слитых базах. "Дия" использует существующие реестры и не собирает дополнительных данных. Защищают эти реестры подразделения кибербезопасности в СБУ и Нацполиции. Направляю депутатские запросы в СБУ и Нацпол с требованием расследовать, каким образом такие данные появились в публичном доступе", - отметила она.

Депутат подчеркнула, что "Голос" сейчас работает над законопроектом о защите персональных данных.

"Я понимаю, мы все ожидаем супер-криптографию и защиту, но пока уровень безопасности будет ломать простой человек с флешкой - дела не будет", - добавила Рудык.

  • В Telegram обнаружили бота, который позволяющего узнать личность человека по номеру телефона.
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