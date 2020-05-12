Продажа данных украинцев через Telegram-бот: глава "Голоса" направит запросы в СБУ и полицию

12 мая, 2020, 16:35

Сообщает Укринформ.

"Базы персональных данных были слиты не сегодня и не вчера. Они гуляют еще с 2000-х годов. Именно поэтому данные, которые еще нет в "Дии" - уже в слитых базах. "Дия" использует существующие реестры и не собирает дополнительных данных. Защищают эти реестры подразделения кибербезопасности в СБУ и Нацполиции. Направляю депутатские запросы в СБУ и Нацпол с требованием расследовать, каким образом такие данные появились в публичном доступе", - отметила она.

Депутат подчеркнула, что "Голос" сейчас работает над законопроектом о защите персональных данных.

"Я понимаю, мы все ожидаем супер-криптографию и защиту, но пока уровень безопасности будет ломать простой человек с флешкой - дела не будет", - добавила Рудык.