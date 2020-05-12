Продажа авиабилетов на конец мая преждевременна, - Мининфраструктуры

12 мая, 2020, 14:22

До принятия официальных решений Кабинета министров Украины о возобновлении регулярных рейсов, действия авиакомпаний по продаже билетов являются преждевременными

"Пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства", - ответили в пресс служба Министерства инфраструктуры Украины на запрос НВ Бизнес относительно заявлений европейских авиакомпаний о возможном возобновлении регулярных рейсов в Украину.

В МИУ отмечают, что все решения будут приниматься исключительно Кабинетом Министров Украины. "Министерство подготовило изменения в соответствующих постановлений правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа. Относительно действий авиакоманий по продаже билетов на 23 мая - такие действия к принятию решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров ", - отметили в министерстве.

Открытие сообщения с другими странами также зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации.

"Сейчас Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза", - напомнили в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что готовятся рекомендации по работе аэропортов после восстановления регулярного авиасообщения.

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