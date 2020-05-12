Представители власти идут на совместные проекты с депутатами, которые поддерживают дружеские отношения с руководством РФ, - Маломуж

12 мая, 2020, 16:26

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что представители власти идут на общие политические и экономические проекты с депутатами, которые поддерживают политику России и дружеские отношения с руководством РФ

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

Маломуж отметил, что представители власти, как правило, не реагируют на ведение информационной войны против Украины, ведь идут на совместные проекты с депутатами, которые поддерживают дружеские отношения с руководством РФ.

"В этот момент руководящее звено наших руководителей, президентское и правительственное, и в первую очередь правоохранительное и СБУ, как правило, не реагирует, чтобы не создавать проблемы. Потому что они по многим позициям идут на совместные проекты, политические проекты, экономические. И мы видим, в ВР по ряду определяющих проектов поддержка была и от Оппозиционного блока, и от отдельных политиков, которые поддерживают очень мощную политику России и дружеские отношения с руководством РФ", - отметил Маломуж.

Экс-руководитель Службы внешней разведки заметил, что власть должна защищать государство и информационное пространство.

"Я считаю, в первую очередь вина лежит на центральной власти, потому что она должна защищать и государство, и информационное пространство, реагировать на все антиукраинские выпады, которые делаются, или формируется позиция в отношении Украины", - подчеркнул Маломуж.

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