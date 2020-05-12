Правительство уже полгода саботирует выполнение закона о языке, - Княжицкий

12 мая, 2020, 17:50

6 мая правительство освободило от должности уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову после ее заявления об отставке. Причиной такого решения Монахова назвала полное отсутствие финансирования и возможности работать

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности", бывший председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий написал на своей странице в Фейсбук .

Нардеп сообщил, что в конце апреля он обратился к премьер-министру с официальным депутатским обращением и требованием объяснить почему правительство полностью саботирует выполнение Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Недавно Министерство культуры ответило на это обращение.

"Говорят, Уполномоченного назначили, финансирование в Госбюджете предусмотрели, закон выполняют. Но вот только материально-техническое обеспечение деятельности Уполномоченного и штатное расписание осуществляет Секретариат Уполномоченного, который правительство так и не создало до сих пор. То есть, Уполномоченный есть, средства есть, но пользоваться он ими не может, как и работать", - отметил Княжицкий.

Такие действия власти народный депутат назвал "саботажем выполнения Закона о языке".

"Почему Секретариат, который должен обеспечивать работу Уполномоченного по защите госязыка не был создан сразу после назначения Уполномоченного? Ведь это прямо указано в законе и правительство было обязано его выполнять. После месяцев бездействия Министерство пишет, что разработало все необходимые документы и еще 7 апреля подало в правительство, но почему-то до сих пор такое постановление правительство не рассматривал. Почему нет? К сожалению, ни Министерство, ни премьер не объяснили. Это показывает, как правительство относится и к законам в целом, и к языковому вопросу, в частности", - отметил Николай Княжицкий.

Также народный депутат призвал правительство принять соответствующее постановление на ближайшем заседании Кабмина.

"Принятие Закона о языке было требованием большей части общества и в прошлом году для этого объединилось очень много людей. Сегодня должны обеспечить его выполнение!" - подытожил Николай Княжицкий.