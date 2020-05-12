Помощь Евросоюза для борьбы с коронавирусом открывает путь для коррупции, - прокурор ЕС
Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, меньше контроль над фондами в условиях необходимости быстрого финансирования может вызвать рост мошенничества и коррупции.
"Прямые закупки очень просты в использовании, потому что, если кто-то хочет заключить контракт без проведения конкурентных торгов легко подписать контракт с компанией, которая имеет особый интерес или связана с родственниками, или друзьями. Организованные преступные группы особенно сильны в ожидании и использовании каждой возможности в промышленном масштабе", - сказала она.
Отметим, пока пакет мер ЕС по стимулированию стран для борьбы COVID-19 все еще разрабатывается, но ожидается, что в ближайшие недели лидеры ЕС согласятся на сумму до 2 триллионов евро, которые выделят из бюджета ЕС.
Политики должны договориться, как будут производиться выплаты - в виде займов или грантов, какие регионы должны получить финансирование и как будет отслеживаться использование средств.
Ранее сообщалось, что совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро займа для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Кредит можно будет погасить в течение 15 лет.
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