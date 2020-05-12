 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПомощь Евросоюза для борьбы с коронавирусом открывает путь для коррупции, - прокурор ЕС

Помощь Евросоюза для борьбы с коронавирусом открывает путь для коррупции, - прокурор ЕС


фото: reuters
Главный прокурор Европейского союза, бывшая директор Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Ковеши заявила, что обещания предоставления больших сумм помощи от ЕС странам, пострадавшим от коронавируса, могут повлиять на рост коррупции и мошенничества

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, меньше контроль над фондами в условиях необходимости быстрого финансирования может вызвать рост мошенничества и коррупции.

"Прямые закупки очень просты в использовании, потому что, если кто-то хочет заключить контракт без проведения конкурентных торгов легко подписать контракт с компанией, которая имеет особый интерес или связана с родственниками, или друзьями. Организованные преступные группы особенно сильны в ожидании и использовании каждой возможности в промышленном масштабе", - сказала она.

Отметим, пока пакет мер ЕС по стимулированию стран для борьбы COVID-19 все еще разрабатывается, но ожидается, что в ближайшие недели лидеры ЕС согласятся на сумму до 2 триллионов евро, которые выделят из бюджета ЕС.

Политики должны договориться, как будут производиться выплаты - в виде займов или грантов, какие регионы должны получить финансирование и как будет отслеживаться использование средств.

Ранее сообщалось, что совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро займа для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Кредит можно будет погасить в течение 15 лет.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать