Помощь Евросоюза для борьбы с коронавирусом открывает путь для коррупции, - прокурор ЕС

12 мая, 2020, 18:05

Главный прокурор Европейского союза, бывшая директор Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Ковеши заявила, что обещания предоставления больших сумм помощи от ЕС странам, пострадавшим от коронавируса, могут повлиять на рост коррупции и мошенничества

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, меньше контроль над фондами в условиях необходимости быстрого финансирования может вызвать рост мошенничества и коррупции.

"Прямые закупки очень просты в использовании, потому что, если кто-то хочет заключить контракт без проведения конкурентных торгов легко подписать контракт с компанией, которая имеет особый интерес или связана с родственниками, или друзьями. Организованные преступные группы особенно сильны в ожидании и использовании каждой возможности в промышленном масштабе", - сказала она.

Отметим, пока пакет мер ЕС по стимулированию стран для борьбы COVID-19 все еще разрабатывается, но ожидается, что в ближайшие недели лидеры ЕС согласятся на сумму до 2 триллионов евро, которые выделят из бюджета ЕС.

Политики должны договориться, как будут производиться выплаты - в виде займов или грантов, какие регионы должны получить финансирование и как будет отслеживаться использование средств.

Ранее сообщалось, что совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро займа для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Кредит можно будет погасить в течение 15 лет.