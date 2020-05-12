Под ОП активисты жгли шины, в результате чего возникли стычки с полицией

12 мая, 2020, 16:09

Во вторник, 12 мая, у стен Офиса президента Украины активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер Печерского управления Национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.

"Активисты подожгли шины и из-за этого возникли стычки с правоохранителями. Там кратковременная драка. В результате происшествия никто не пострадал. Никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действий правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать", - заявила Тищенко.

Она добавила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка.

"Никто не пострадал. Заявлений к нам никаких не поступало", - отметила она.

Также о столкновениях на своей странице в Facebook сообщил журналист Ян Доброносов.

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