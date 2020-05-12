Ожидают скачок курса: биткоин пережил третий в истории халвинг

12 мая, 2020, 11:33

Вечером 11 мая состоялся третий в истории "халвинг" биткоина (BTC) - награда за добычу первой криптовалюты уменьшилась вдвое

Об этом сообщает портал ITC.ua .

Отметим, халвинг - сокращение вознаграждения за каждый добытый блок в блокчейне биткоина. Первый халвинг криптовалюта прошел в конце ноября 2012 года, после чего стоимость биткоину выросла с $ 12 до $ 1007, но позже обвалилась. В результате второго халвинга 2016 цена биткоину вошла в период ралли: за полтора года стоимость криптовалюта несколько раз обновила исторические максимумы и достигла $ 20000.

Примерно в 22:30 по киевскому времени награда за добычу криптовалюта на блоке 630 000 снизилась с 12,5 до 6,25 BTC. Таким образом это уже третий халвинг за всю историю существования биткоина. Следующее сокращение произойдет через четыре года: на блоке 840 000 награда снизится до 3,125 BTC.

В момент наступления халвинга курс криптовалюта практически не изменился. По состоянию на 10:20 вторника, 12 мая курс биткоина снизился на 0,05% и составляет $ 8,692.

"Что интересно, несколько таймеров с обратным отсчетом указывали на 12 мая, но из-за более высокую скорость сети это произошло на день раньше. На момент публикации заметки хешрейт BTC составляет около 120 ексахаш в секунду (EH / s)", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейну более десяти лет назад ее загадочным творцом Сатоши Накамото - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

В сети биткоина халвинг программно заложен через каждые 210 000 блоков, то есть раз в 4 года. Напомним, эмиссия криптовалюта ограничена 21 миллионом BTC. Вероятно, последняя монета будет добыта в 2140 году.

Аналитики прогнозируют, что халвинг биткоина может привести к резкому росту курса криптовалюта, а пик стоимости будет достигнуто примерно в августе следующего года. Эксперты ожидают роста биткоину до $ 50 тыс до конца 2020 года и до $ 250 тыс в 2023 году.