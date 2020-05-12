Отозванного из Украины из-за назначения Саакашвили посла Грузии отправили на карантин

12 мая, 2020, 12:31

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, которого руководство Грузии вызвало в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, отправлен на двухнедельный карантин

Как передает Эхо Кавказа , Шарашенидзе прибыл в Грузию накануне и сейчас находится в одной из карантинных зон. Дипломат заявил, что в Киеве провел встречу в МИД Украины и ознакомил коллег с позицией официального Тбилиси. По словам Шарашенидзе, его позиция "не удивила украинскую сторону".

"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. С нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по важнейшим для нас вопросам, как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепления демократических институтов ", - цитирует" Эхо Кавказа "Шарашенидзе в интервью одному из грузинских телеканалов.

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8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ при президенте Украины.