ОМОН штурмовал дом шамана, который шел изгонять Путина. Его доставили в психбольницу

12 мая, 2020, 17:26

В России силовики задержали и увезли в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который шел на Москву изгонять президента Владимира Путина

Об этом сообщил координатор "Правозащиты открытки" Алексей Прянишников, передает МБХ медиа.

"ОМОН штурмовал дом, не менее 20 человек. В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу", - сказал он.

Прянишников заявил, что никаких документов силовики не представили.

"Причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали", - сказал он.

С чем связано задержание, пока неизвестно. Во вторник, 12 мая к Габышеву несколько раз приходили люди, которые представлялись медработниками и хотели забрать биоматериал для теста на коронавирус.

Также силовики задержали двух сторонников якутского шамана - блогера Сергея Тихого и его девушку.

"Их задержали за нарушение самоизоляции. И не исключаю, что могут оформить за неповиновение", - сказал правозащитник.

В 2019 году якутский шаман начал поход на Москву, чтобы "изгнать" президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, является "порождением темных сил".

Российские силовики уже задерживали шамана и отвозили его на психиатрическую экспертизу. Однако Габышев вместе со своими сторонниками возобновлял поход на Москву.