ОМОН штурмовал дом шамана, который шел изгонять Путина. Его доставили в психбольницу
Об этом сообщил координатор "Правозащиты открытки" Алексей Прянишников, передает МБХ медиа.
"ОМОН штурмовал дом, не менее 20 человек. В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу", - сказал он.
Прянишников заявил, что никаких документов силовики не представили.
"Причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали", - сказал он.
С чем связано задержание, пока неизвестно. Во вторник, 12 мая к Габышеву несколько раз приходили люди, которые представлялись медработниками и хотели забрать биоматериал для теста на коронавирус.
Также силовики задержали двух сторонников якутского шамана - блогера Сергея Тихого и его девушку.
"Их задержали за нарушение самоизоляции. И не исключаю, что могут оформить за неповиновение", - сказал правозащитник.
В 2019 году якутский шаман начал поход на Москву, чтобы "изгнать" президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, является "порождением темных сил".
Российские силовики уже задерживали шамана и отвозили его на психиатрическую экспертизу. Однако Габышев вместе со своими сторонниками возобновлял поход на Москву.
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