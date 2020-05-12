Оккупанты обстреляли Крымское и ранили одного военного
12 мая, 2020, 09:20
12 мая вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в районе населенного пункта Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Во время обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Воина было оперативно доставлено в больничное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор.
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