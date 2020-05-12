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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Крымское и ранили одного военного

Оккупанты обстреляли Крымское и ранили одного военного

12 мая вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в районе населенного пункта Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Во время обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Воина было оперативно доставлено в больничное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор.

 

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