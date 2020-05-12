Официальный курс: гривна прошла выходные стабильно

12 мая, 2020, 09:22

Национальный банк Украины оставил без изменений официальный курс гривны относительно доллара

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 12 мая официальный курс установлен на уровне 26,82 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,10 гривны за евро. По состоянию на 8 мая курс был 28,91 гривны.