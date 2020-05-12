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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна прошла выходные стабильно

Официальный курс: гривна прошла выходные стабильно

Национальный банк Украины оставил без изменений официальный курс гривны относительно доллара

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 12 мая официальный курс установлен на уровне 26,82 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,10 гривны за евро. По состоянию на 8 мая курс был 28,91 гривны.

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