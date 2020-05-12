Официальный курс: гривна прошла выходные стабильно
12 мая, 2020, 09:22
Национальный банк Украины оставил без изменений официальный курс гривны относительно доллара
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 12 мая официальный курс установлен на уровне 26,82 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,10 гривны за евро. По состоянию на 8 мая курс был 28,91 гривны.
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