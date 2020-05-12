Общественное в Ровно будет работать дистанционно из-за вспышки COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба вещателя.
«Основная задача нашей команды сейчас - не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг ", - сказала менеджеру филиала Общественного Людмила Хома.
В помещениях была проведена дезинфекция, все коллеги, которые контактировали с инфицированными, находятся на самоизоляции.
Команда продолжит работать дистанционно, чтобы обеспечивать жителей Ровно важной и своевременной информацией.
"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и изменение режима работы филиала, аудитория и в дальнейшем будет получать оперативную информацию на платформах вещателя. Команда будет работать дистанционно. Самое важное - будет отражать бегущую строку в телеэфире. За всеми событиями региона внимательно следит диджитал-команда филиала, всегда держит ровенчан в курсе дел через страницы соцсетей и сайт UA: РОВНО ", отметил продюсер Михаил Чубай.
- По состоянию на 9:00 вторника, 12 мая, в Украине зафиксировано 16 023 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 425 - смертельные, 3373 пациенты выздоровели.
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