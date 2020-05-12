Настроены на углубление политической ассоциации: Украина ответила на выводы ЕС по "Восточному партнерству"

12 мая, 2020, 08:55

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что разделяет изложенные позиции в выводах Совета ЕС по "Восточному партнерству"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Украина поддерживает подход по дальнейшему развитию" Восточного партнерства "с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ. В этом контексте Украина остается преданной продолжению широкомасштабных преобразований, определенных ее курсу на европейскую интеграцию , который закреплен в Конституции Украины, в частности в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, а также дальнейшей консолидации демократических принципов, и благодарна ЕС за финансовую и экспертную поддержку", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Украина в дальнейшем будет выходить из своих европейских стремлений и выбора, которые закреплены в соглашении об ассоциации.

"Украина настроена на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза. Считаем углубленное секторальное сотрудничество, расширение взаимной торговли путем полного использования потенциала УВЗСТ, укрепление конективности и усиление человеческих контактов с ЕС и Восточными партнерами важными составляющими на пути реализации этой цели ", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что особое значение приобретает сотрудничество ЕС с Восточными партнерами по вопросам безопасности, включая борьбу с терроризмом, гибридными и киберугрозами.

"Мы согласны с призывом по развитию более стратегического, амбициозного, эффективного и гибкого" Восточного партнерства "на основе принципов совместной собственности, дифференциации и инклюзивности, предусматривающий новые политики и значительные проекты", - говорится в заявлении.

Украина ожидает запланирован в этом году саммит "Восточного партнерства" для выработки долгосрочных целей этой инициативы и дальнейшего укрепления и углубления отношений с ЕС.