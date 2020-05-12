Нардепы из Львовщины просят дать правовую оценку заявлениям Ильи Киви о Львове как "колыбели украинского нацизма"

12 мая, 2020, 11:50

17 народных депутатов, членов межфракционного объединения "Львовщина" в Верховной Раде обратились в СБУ, ГПУ, к председателю парламента, премьер-министру и президенту с требованием дать оценку заявлениям нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Киви, который назвал Львовщину "колыбелью украинского нацизма"

Текст совместного заявления нардепов из Львовщины, обнародовал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

В тексте заявления, в частности, отмечается, что "Кремль, его агенты и Пятая колонна ненавидят Львов и всю Галичину, потому что без Львова и Галичины немыслимо существование Украины как суверенного, демократического и европейского государства".

Депутаты обращаются в Службу безопасности Украины и Офиса Генеральному прокурору Украины с требованием дать правовую оценку заявлениям Ильи Киви. Также они призывают голову Верховной Рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского выразить публичную политическую оценку подобным высказываниям.

Заявление депутатской группы "Львовщина".

Депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива назвал Львовскую область "колыбелью украинского нацизма". Тем самым Кива повторил тезис сталинской пропаганды, которая сегодня стала инструментом войны, которую Путин решил против Украины. Пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской.

В 30-50-х годах прошлого века формулировка об "украинском фашизме" стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между Украинской, разделить нас на региональной и этнической основе.

Кремль, его агенты и Пятая колонна ненавидят Львов и всю Галичину, потому что без Львова и Галичины немыслимо существование Украины как суверенного, демократического и европейского государства.

Мы, народные депутаты Украины из группы "Львовщина", обращаемся в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины дать правовую оценку заявлениям народного депутата Ильи Киви. Также призываем голову Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям.

Сторонникам Сталина и Путина не место в независимой, европейской, демократической Украине.

Заявление подписали 17 народных депутатов Олег Синютка, Николай Княжицкий, Ростислав Тистык, Михаил Цимбалюк, Галина Васильченко, Тарас Батенко, Андрей Кот, Павел Бакунец, Бондарь Михаил, Николай Величкович, Ярослав Дубневич, Роман Лозинский, Евгений Петруняк, Наталья Пипа, Орест Саламаха София Федина и Ярослав Юрчишин