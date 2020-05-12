На Одесчине уволили заместителя председателя ОГА вероятно из-за задержки выплат медикам

12 мая, 2020, 16:33

Заместителя председателя Одесской ОГА Виталия Свичинского освободили от должности: глава области назвал причиной невыплаты "коронавирусных" доплат медикам. Сам уволенный заявил, что написал документ об увольнении в октябре

Об этом сообщает Думская.

Приказ об увольнении председатель ОГА Максим Куцый подписал 8 мая. Ранее он обвинял в задержке выплат за коронавирус начальника областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислава Терлецкого, которому тоже пригрозил "оргвыводами".

Между тем сам Свичинский написал в соцсетях, что добровольно уходит с поста - якобы соответствующую просьбу он написал еще в октябре, но ее не удовлетворили.

"Я считал необходимым продолжать работать, учитывая ситуацию, в которой мы оказались", - заявил уволен.

По его словам, последней каплей стало сегодняшнее решение главы ОГА об отмене тендера на закупку 24 школьных автобусов общей стоимостью 46 358 тыс. грн. Его проводил областной департамент образования и науки, который курирует Свичинский.

"Мои предложения, а фактически моя работа воспринимаются враждебно. И я могу только догадываться почему", - пожаловался Свичинский

Чиновник добавил, что регион сейчас находится на краю финансовой пропасти: сводный бюджет недополучит примерно 1 млрд грн.

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