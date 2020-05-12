На Киевщине столкнулись легковушки: одна машина перевернулась и вылетела в кювет
12 мая, 2020, 07:21
На Одесской трассе возле путепровода на Белую Церковь произошло ДТП с участием двух автомобилей
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .
По имеющимся данным, автомобили направлялись в направлении Киева. Водитель легковушки ВАЗ пытался развернуться через две сплошные линии, но не пропустил иномарку, из-за чего случилось столкновение.
Водитель иномарки, увидев впереди ВАЗ, пытался избежать столкновения, но не успел. От удара иномарку понесло на бордюр, а затем машина вылетела в кювет, где перевернулась на крышу.
Хотя в Жигулях находились 5 человек включая водителя, никто из них не пострадал.
Люди в перевернутой иномарке серьезно не пострадали.
На место происшествия прибыли два полицейские патрули. По предварительным данным, водители были трезвы.
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