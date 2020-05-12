На Донбассе боевики ранили украинского военного

12 мая, 2020, 18:59

В течение 12 мая вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В результате обстрела со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранениея", - говорится в сообщении.

Он был доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.