На Донбассе боевики ранили украинского военного
12 мая, 2020, 18:59
В течение 12 мая вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"В результате обстрела со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранениея", - говорится в сообщении.
Он был доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Также боевики задействовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Огонь велся по позициям украинской армии неподалеку Крымского и Опытного.
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