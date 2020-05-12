 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе боевики ранили украинского военного

На Донбассе боевики ранили украинского военного

В течение 12 мая вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В результате обстрела со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранениея", - говорится в сообщении.

Он был доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Также боевики задействовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Огонь велся по позициям украинской армии неподалеку Крымского и Опытного.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать