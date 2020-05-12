Минцифры планирует создать в Украине свободную экономическую зону для IT-компаний

12 мая, 2020, 12:44

Министерство цифровой трансформации намерено ввести свободную экономическую зону для технологических компаний "Diia City"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации - вицепремьер-министр Михаил Федоров.

"Diia City - цифровой город внутри страны. Четыре месяца мы работаем над свободной экономической зоной для креативного бизнеса", - говорится в сообщении.

В частности, Diia City будет включать следующие компоненты: инвестиционное законодательство, специальные условия валютного регулирования, сервис для внедрения международных стандартов учета, наблюдательный совет по резидентам, упрощенное государственное регулирование, специальная процедура проверок и обысков, специальный налоговый режим (основная ставка налога в зоне - 10% налог на труд - 10%, ввозная пошлина на оборудование для исследований и развития - 0%), современное образование и Офис обслуживания резидентов экономической зоны при Государственной налоговой службе.

Резидентами Diia City смогут стать украинские и международные IT-компании, высокотехнологичный бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Согласно планам Минцифры, Diia City должна охватить следующие сферы: AgroTech; искусственный интеллект; облачные технологии; беспилотники; авиационные и космические технологии; Финтех; медицинские нейросети; реклама, маркетинг торговые площадки; "Интернет вещей" блокчейн; аутсорсинг; анимация, графика, видео; киберспорт.