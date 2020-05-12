Маловероятно, что мы увидим вторую волну коронавируса - главный эпидемиолог Дании
12 мая, 2020, 22:21
Главный эпидемиолог Дании Каре Молбак считает маловероятным появление второй волны коронавируса
Об этом он сказал журналистам, сообщает BBC.
"Ни одна страна еще не видела второй волны. В некоторых странах распространение идет вверх и вниз. Но, обладая знаниями, которые у нас есть сегодня, я считаю маловероятным, что мы увидим вторую волну", - сказал он.
Дания была одной из первых европейских стран, которая ввела карантин, и одной из первых, которая его прекратила.
Ученики начальных школ уже вернулись на обучение 15 апреля, парикмахерские снова открылись спустя несколько дней.
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- Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом.
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