Маловероятно, что мы увидим вторую волну коронавируса - главный эпидемиолог Дании

Об этом он сказал журналистам, сообщает BBC.

"Ни одна страна еще не видела второй волны. В некоторых странах распространение идет вверх и вниз. Но, обладая знаниями, которые у нас есть сегодня, я считаю маловероятным, что мы увидим вторую волну", - сказал он.

Дания была одной из первых европейских стран, которая ввела карантин, и одной из первых, которая его прекратила.

Ученики начальных школ уже вернулись на обучение 15 апреля, парикмахерские снова открылись спустя несколько дней.

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