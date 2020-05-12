Книжный Арсенал перенесли на 2021 год

12 мая, 2020, 15:54

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" перенесен на 26-30 мая 2021 года из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба Мыстецкого Арсенала.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19 Мыстецкий арсенал не сможет провести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году и переносит его на 26-30 мая 2021 года.

"Мы ответственно относимся ко всем своим обязательствам перед партнерами, участниками, гостями и посетителями Книжного Арсенала. Наша команда затратила много времени и усилий на анализ всех рисков ближайших месяцев, и сейчас четко понятно, что в условиях неопределенности, в которых оказался мир из-за пандемии, проведение масштабного международногособытия в этом году слишком рискованно. Тем более, события, привлекающего десятки тысяч гостей, посетителей и предполагающего активное общение. Поэтому мы приняли очень непростое, но, по нашему мнению, наиболее адекватное обстоятельствам решение - перенести Х Книжный Арсенал на следующий год ", - говорит директор Мыстецкого арсенала Олеся Островская-Люта.