Кабмин не планирует в этом году повышать стоимость электроэнергии
12 мая, 2020, 19:33
Кабинет министров Украины не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - отметил Шмыгаль.
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