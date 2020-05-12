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Espreso.tvОбществоКабмин не планирует в этом году повышать стоимость электроэнергии

Кабмин не планирует в этом году повышать стоимость электроэнергии

Кабинет министров Украины не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - отметил Шмыгаль.

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