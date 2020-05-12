К 5 годам приговорили информатора террористов "ЛНР"
12 мая, 2020, 15:30
Приговорена к лишению свободы информатор оккупантов, которую Служба безопасности Украины разоблачила на передаче разведывательных данных террористам "ЛНР"
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Контрразведчики установили, что жительница Луганской собирала данные о дислокации и перемещениях украинских войск.
Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР". Суд признал фигурантку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.
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