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Espreso.tvОбществоК 5 годам приговорили информатора террористов "ЛНР"

К 5 годам приговорили информатора террористов "ЛНР"

Приговорена к лишению свободы информатор оккупантов, которую Служба безопасности Украины разоблачила на передаче разведывательных данных террористам "ЛНР"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Контрразведчики установили, что жительница Луганской собирала данные о дислокации и перемещениях украинских войск.

Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР". Суд признал фигурантку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.

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