Главная угроза - Россия: Дуда утвердил стратегию нацбезопасности Польши
Об этом сообщает Польское радио .
Главным ответом на эту угрозу, согласно стратегии, должно быть укрепление связей с Евросоюзом и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП.
"Самую серьезную угрозу представляет политика власти Российской Федерации, реализуется с использованием военной силы", - говорится в тексте основного польского документа в области обороны и безопасности.
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Как рассказал председатель, который играет ключевую роль в формировании стратегии Бюро национальной безопасности, Павел Солох, такой подход был принят в результате детального анализа действий РФ.
В стратегию также вошли актуальные положения, принятые в связи с распространением нового коронавируса. Кроме внешних угроз и сотрудничества с союзниками, в стратегии описываются внешнеполитические задачи на фоне угроз, вытекающих из развития интернета и электронной передачи данных.
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