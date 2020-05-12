Главная угроза - Россия: Дуда утвердил стратегию нацбезопасности Польши

12 мая, 2020, 14:23

Президент Польши Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой политика России является основной угрозой

Об этом сообщает Польское радио .

Главным ответом на эту угрозу, согласно стратегии, должно быть укрепление связей с Евросоюзом и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП.

"Самую серьезную угрозу представляет политика власти Российской Федерации, реализуется с использованием военной силы", - говорится в тексте основного польского документа в области обороны и безопасности.

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Как рассказал председатель, который играет ключевую роль в формировании стратегии Бюро национальной безопасности, Павел Солох, такой подход был принят в результате детального анализа действий РФ.

В стратегию также вошли актуальные положения, принятые в связи с распространением нового коронавируса. Кроме внешних угроз и сотрудничества с союзниками, в стратегии описываются внешнеполитические задачи на фоне угроз, вытекающих из развития интернета и электронной передачи данных.