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Espreso.tvСпортФИФА возбудила дело против президента УАФ Павелко, - Washington Post

ФИФА возбудила дело против президента УАФ Павелко, - Washington Post


фото: УАФ
ФИФА возбудила дело против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко

Об этом сообщает Washington Post .

По информации издания, Международная федерация футбольных ассоциаций возбудила против Павелко дело. Причиной расследования стало то, что в 2017 году УАФ получила 4,5 млн евро на строительство академии, однако до 2019 года проект не был реализован, а средства находились на трех счетах в разных валютах.

ФИФА начала соответствующее расследование осенью 2019 года. Отмечается, что в октябре прошлого года Андрей Павелко сообщил Марии Клаудии Рохас с ФИФА, готов сотрудничать по этому вопросу.

В прессу информация попала только сейчас.

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