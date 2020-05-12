Футболисты "Шахтера" сдали тест на коронавирус
12 мая, 2020, 20:49
Все игроки донецкого "Шахтера" сдали тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Сегодня, 12 мая, игроки "Шахтера" собрались в тренировочном комплексе "Святошино", чтобы сдать тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок.
Тесты на COVID-19 сдали все игроки, тренеры и работники "Шахтера". Результаты анализов станут известны через трое суток.
После обнародованных результатов "горняки" смогут вернуться к тренировкам.
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