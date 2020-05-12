Футболисты "Шахтера" сдали тест на коронавирус

12 мая, 2020, 20:49

Все игроки донецкого "Шахтера" сдали тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сегодня, 12 мая, игроки "Шахтера" собрались в тренировочном комплексе "Святошино", чтобы сдать тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок.

Тесты на COVID-19 сдали все игроки, тренеры и работники "Шахтера". Результаты анализов станут известны через трое суток.

После обнародованных результатов "горняки" смогут вернуться к тренировкам.