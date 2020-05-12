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Espreso.tvСпортФутболисты "Шахтера" сдали тест на коронавирус

Футболисты "Шахтера" сдали тест на коронавирус

Все игроки донецкого "Шахтера" сдали тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сегодня, 12 мая, игроки "Шахтера" собрались в тренировочном комплексе "Святошино", чтобы сдать тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок.

Тесты на COVID-19 сдали все игроки, тренеры и работники "Шахтера". Результаты анализов станут известны через трое суток.

После обнародованных результатов "горняки" смогут вернуться к тренировкам.

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