Футболисты ПСЖ получат золотые чехлы на телефон за чемпионство Франции
12 мая, 2020, 20:20
Партнер французского ПСЖ, компания iDesign Gold, подарит футболистам золотые чехлы на телефон за чемпионство
Об этом сообщает iDesign Gold y instagram.
Каждому игроку парижского клуба подарят золотой 24-каратный чехол, на котором выгравированное фамилия футболиста, его игровой номер и логотип Лиги 1.
Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ взял титул в третий раз подряд.
- 30 апреля ПСЖ был признан чемпионом Франции сезона 2019/20, который завершен досрочно.
- Напомним, 8 апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба Килиана Мбаппе.
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