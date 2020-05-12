Футболисты ПСЖ получат золотые чехлы на телефон за чемпионство Франции

12 мая, 2020, 20:20

Партнер французского ПСЖ, компания iDesign Gold, подарит футболистам золотые чехлы на телефон за чемпионство

Об этом сообщает iDesign Gold y instagram.

Каждому игроку парижского клуба подарят золотой 24-каратный чехол, на котором выгравированное фамилия футболиста, его игровой номер и логотип Лиги 1.

Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ взял титул в третий раз подряд.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный iDesign Gold (@idesigngold) 10 мая 2020 в 9:27 PDT