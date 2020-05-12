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Espreso.tvСпортФутболисты ПСЖ получат золотые чехлы на телефон за чемпионство Франции

Футболисты ПСЖ получат золотые чехлы на телефон за чемпионство Франции


фото: Getty Images
Партнер французского ПСЖ, компания iDesign Gold, подарит футболистам золотые чехлы на телефон за чемпионство

Об этом сообщает iDesign Gold y instagram.

Каждому игроку парижского клуба подарят золотой 24-каратный чехол, на котором выгравированное фамилия футболиста, его игровой номер и логотип Лиги 1.

Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно, а ПСЖ взял титул в третий раз подряд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный iDesign Gold (@idesigngold)

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