Футболист "Шахтера" объяснил, почему перешел в российский клуб

12 мая, 2020, 11:44

Защитник "Шахтер" Богдан Бутко заявил, что перешел в пермский "Амкар" во время российской агрессии, поскольку хотел играть в футбол

Об этом сообщает Tribuna.com .

По словам Бутко, он понимал, что Россия агрессор, но ему хотелось получить игровую практику, которой ему не хватало в "Шахтере".

"Понимал - Россия, агрессор, все остальное. Но не знал, куда я иду. Такое ощущение, что еду в какой-то Китай. Не знал, что, куда, почему. Просто хотел играть в футбол. Приехал, а там другие люди, климат , ужасно холодно. В Украине тоже были морозы, но оно совсем не так ощущается, как там. Когда тренировались или играли в мороз в 12-14 градусов, то без шапок и перчаток невозможно ", - рассказал футболист.

29-летний Богдан Бутко играл за "Амкар" на правах аренды в 2015-2016 годах. В нынешнем сезоне "Шахтер" арендовал защитника польскому "Леху", за который Бутко сыграл всего 2 матча.

В активе футболиста 32 матча за сборную Украины.

Напомним, 15 апреля Богдан Бутко заявил, что украинская лига сильнее чемпионат Польши .

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