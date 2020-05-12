Футболист "Шахтера" объяснил, почему перешел в российский клуб
Об этом сообщает Tribuna.com .
По словам Бутко, он понимал, что Россия агрессор, но ему хотелось получить игровую практику, которой ему не хватало в "Шахтере".
"Понимал - Россия, агрессор, все остальное. Но не знал, куда я иду. Такое ощущение, что еду в какой-то Китай. Не знал, что, куда, почему. Просто хотел играть в футбол. Приехал, а там другие люди, климат , ужасно холодно. В Украине тоже были морозы, но оно совсем не так ощущается, как там. Когда тренировались или играли в мороз в 12-14 градусов, то без шапок и перчаток невозможно ", - рассказал футболист.
29-летний Богдан Бутко играл за "Амкар" на правах аренды в 2015-2016 годах. В нынешнем сезоне "Шахтер" арендовал защитника польскому "Леху", за который Бутко сыграл всего 2 матча.
В активе футболиста 32 матча за сборную Украины.
- Напомним, 15 апреля Богдан Бутко заявил, что украинская лига сильнее чемпионат Польши .
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