Французский журнал поместил на обложку Роналду, который танцует с гробом
12 мая, 2020, 13:26
Журнал So Foot поместил на обложке футболистов Неймара, Поля Погба, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, танцующих с гробом
Об этом сообщает So Foot в twitter.
Роналду и другие футболисты появились в образах танцующих африканцев из популярного мему Coffin House. Игроки несут гроб, который символизирует футбол.
"Футбол не умер. Он танцует на этих страницах", - говорится в заголовке.
Видео с танцами во время похорон стало вирусным в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.
Jeudi, chez votre marchand de journaux. pic.twitter.com/UxCFJtfaQe- SO FOOT (@sofoot) May 11, 2020
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