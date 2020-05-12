Французский журнал поместил на обложку Роналду, который танцует с гробом

12 мая, 2020, 13:26

Журнал So Foot поместил на обложке футболистов Неймара, Поля Погба, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, танцующих с гробом

Об этом сообщает So Foot в twitter.

Роналду и другие футболисты появились в образах танцующих африканцев из популярного мему Coffin House. Игроки несут гроб, который символизирует футбол.

"Футбол не умер. Он танцует на этих страницах", - говорится в заголовке.

Видео с танцами во время похорон стало вирусным в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.

Jeudi, chez votre marchand de journaux. pic.twitter.com/UxCFJtfaQe - SO FOOT (@sofoot) May 11, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb