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Espreso.tvОбществоFacebook и Instagram запустили функции по поддержке малого бизнеса

Facebook и Instagram запустили функции по поддержке малого бизнеса

В Facebook и Instagram появились функции для поддержки малого бизнеса на время пандемии коронавируса

Об этом пишет издание TechCrunch .

В частности, Facebook представил новый раздел Businesses Nearby. В нем содержатся публикации компаний, которые нуждаются в поддержке. Пользователь может настроить радиус (от 2 до 800 километров) расположения фирм, отправить сообщение или оформить доставку.

В блоге Facebook описал это как способ, позволяющий пользователям "быстрее находить необходимые продукты и услуги". Компании получают поддержку и генерируют трафик.

В Украине функция пока не работает.

Поддержать малый бизнес можно в Instagram - с помощью сториз. В меню появился специальный стикер "Support Small Business". К нему привязана ссылка на профиль компании, а также видны последние фотографии. Нажав на наклейку, пользователь может перейти на страницу компании и оформить заказ.

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