Facebook с 1 марта удалил 2,5 млн постов о коронавирусе

12 мая, 2020, 21:13

Facebook с 1 марта удалил 2,5 млн постов, где говорилось о продаже масок, дезинфицирующих средств и тестов COVID-19, для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию

Об этом сообщает Bloomberg.

"В период с октября 2019 по март 2020 года до 90% удаленного контента Facebook было обнаружено программным обеспечением, а не отчетами пользователей", - говорится в сообщении.

Для этого компания в социальных сетях полагалась на ту же технологию распознавания изображений, которую она использует для изъятия продаж оружия и наркотиков.

Напомним, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом.

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