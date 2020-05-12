Ермак пообщался по телефону с советниками лидеров "нормандской четверки"

12 мая, 2020, 19:41

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижению режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Также обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь существенно расширенное представительство, включая вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителями министров и народными депутатами - председателями профильных комитетов Верховной Рады.

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - отметил Ермак.

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