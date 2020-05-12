Больше, чем ожидали: Украинская экономика в первом квартале провалилась на 1,2%, - правительство
12 мая, 2020, 16:53
По итогам первого квартала 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса
Об этом говорится в оценке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает ЭП .
Отмечается, что ведомство ранее прогнозировало снижение ВВП на 0,9%.
"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось", - заявили в министерстве.
В Минэкономики напомнили, что по итогам первых двух месяцев года оценка падения ВВП составила 0,2%.
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