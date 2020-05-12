Без осадков, но с заморозками ночью: погода на 13 мая
О погоде на 13 мая рассказала синоптик Натлка Диденко в эфире Еспресо.TV .
"Завтра, 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место подтянется антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода", - отметила госпожа Наталья.
Температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта.
"Ближайшей ночью на западе, севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков!" - подчеркнула синоптик.
Завтра днем температура воздуха в Украине составит + 12 + 17 градусов.
В Киеве среды предполагается солнечной, без осадков.
Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов.
14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем похолодает на несколько градусов.
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