Без осадков, но с заморозками ночью: погода на 13 мая

12 мая, 2020, 12:39

В ночь с 12 на 13 мая возможны заморозки на севере и западе страны, от +12 до + 17 днем

О погоде на 13 мая рассказала синоптик Натлка Диденко в эфире Еспресо.TV .

"Завтра, 13 мая, фронт из Украины уйдет, а на его место подтянется антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода", - отметила госпожа Наталья.

Температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта.

"Ближайшей ночью на западе, севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков!" - подчеркнула синоптик.

Завтра днем температура воздуха в Украине составит + 12 + 17 градусов.

В Киеве среды предполагается солнечной, без осадков.

Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки! Днем потеплеет до +15 градусов.

14 мая в Киеве - снова дожди, без заморозков, днем похолодает на несколько градусов.

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