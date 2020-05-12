Авиакомпании и украинские аэропорты сейчас в крайне тяжелом финансовом положении, - Омелян о возобновлении авиасообщения

12 мая, 2020, 21:02

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина потеряла время, а авиакомпании и украинские аэропорты сейчас находятся в крайне тяжелом финансовом положении

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

Омелян убежден, что определенные неформальные коммуникации между правительством и авиакомпаниями могли быть.

"Я более чем уверен, что определенные неформальные коммуникации между правительством и авиакомпаниями имели место. Видимо, им неофициально пообещали, что с конца мая будет возможно осуществлять полеты. Но к сожалению, очевидно, что правительство не сдержало этого обещания. Они продолжают тянуть время" , - заявил эксминистр.

Омелян отметил, что сейчас авиакомпании и украинские аэропорты находятся в крайне тяжелом финансовом положении.

"Я считаю, что мы потеряли главное - мы потеряли время. Потому что сейчас авиакомпании и украинские аэродромы в крайне тяжелом финансовом положении. На самом деле, даже во время карантина, когда было небольшое количество зараженных, мы могли спокойно запускать внутреннее авиационное сообщение. И дать людям альтернативу, в условиях остановленного железнодорожного транспорта, долететь из одной точки в другую самолетом по адекватной цене. Этого не было сделано. Пострадали все, как люди, так и бизнес", - отметил экс-министр.

Омелян заметил, что это либо непонимание как работает экономика и бизнес, либо желание закрыть украинцев дома.

"Сейчас мы видим, в то время как другие государства Европы, мира восстанавливают авиационное сообщение, налаживают нормальные регулярные рейсы между своими городами, Украина снова молчит и гадает на кофейной гуще: может мы запустим авиацию в конце лета, а может в начале осени, а может вообще в следующем году. Это не адекватное поведение здорового человека. Это на самом деле непонимание ситуации и как работает бизнес, и как работает экономика. Или просто специальное желание закрыть украинцев дома, не выпускать их вообще за пределы Украины и создать максимальное количество препятствий, чтобы у них и мысли выехать куда-нибудь не было ", - добавил экс-министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb