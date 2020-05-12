Atlantic Council: Уголовное преследование Верланова, Нефедова и Рябошапки - это месть за то, что они перекрыли коррупционные потоки

12 мая, 2020, 18:43

В Украине освободили глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова, а также генпрокурора Руслана Рябошапку и ряд министров, которые имеют хорошую репутацию на Западе, подчеркнула заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Гаринг

Киев возвращается к старым методам работы, пишет в статье для Atlantic Council 11 мая Мелинда Гаринг - заместитель директора Евразийского центра этой организации.



"4 марта мир принял к сведению, что [президент Украины Владимир] Зеленский уволил большую часть своего в значительной степени хорошего кабинета. Он сказал, что хочет результатов, а его первая команда их не дала. Довольно справедливо, но он заменил уважаемых министров на неопытных, а прозападных министров - на чиновников, которые критиковали международные финансовые институты", - отметила она.



Эксперт подчеркнула, что вслед за этим Зеленский уволил "своего замечательного генерального прокурора".

"Он заменил Руслана Рябошапку на Ирину Венедиктову, политическую приятельницу, которая никогда не была прокурором. И результаты были предсказуемыми: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры. Она отменила некоторые освобождения Рябошапки и заблокировала участие иностранных партнеров и гражданского общества в проверке прокуроров. Пользующийся уважением Центр по противодействию коррупции заявил, что ее решение означает, что "... представители гражданского общества и иностранные партнеры не будут иметь никакого влияния на принятие решений", - написала Гаринг.



После Рябошапки президент уволил глав налоговой и таможенной служб, "которые имеют хорошую репутацию на Западе за их честность, порядочность и компетентность", добавила она.



"7 мая Служба безопасности Украины неожиданно посетила квартиру 38-летнего Сергея Верланова в Киеве. Они требовали его электронику и обыскали квартиру. Недавно уволенного председателя Государственной налоговой службы обвинили в отмывании денег для финансирования терроризма. СБУ ничего не обнаружила после своих поисков. Верланова неожиданно уволили 24 апреля после борьбы с коррупционными схемами в сфере оборота алкоголя и табака, после смены людей, которые отвечают за центральный офис налоговой службы, установления программы ротации в региональных офисах, подавления схем мошенничества с НДС и отказа от продажи должностей или найма людей, которые себя скомпрометировали. Иначе говоря, Верланов был как раз подходящим человеком для этой работы", - заявила заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council.



В этот же день уволили Максима Нефедова, председателя таможенной службы и "известного реформатора, который выступал за онлайн-покупки", напомнила Гаринг.



"Бывший инвестиционный банкир зарабатывал в 10 раз больше в частном секторе, но упорно продолжал реформы в государственном секторе. Он был одним из чемпионов украинской системы государственных закупок ProZorro, которая приобрела широкую популярность в 2019 году и сэкономила государству 28,2 млрд грн. Кто-то заставил Национальное антикоррупционное бюро Украины начать досудебное расследование против Нефедова, которое он назвал чушью", - отметила она.



Все эти украинские реформаторы пришли на должности разными путями, но их объединяет одно: по словам антикоррупционных активистов, Верланов, Нефедов и Рябошапка отрезали коррупционные денежные потоки, а последующие уголовные обвинения являются возмездием.



"Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении врача Ульяны Супрун, которая прекрасно выполняла обязанности и.о. министра здравоохранения и попыталась пересмотреть шаткую систему здравоохранения Украины. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, более чем удивило бы Вашингтон и Европу", - подчеркнула Гаринг.



Она считает, что в Украине начинается реванш, а государственная служба, медицинские, антикоррупционные и фискальные реформы находятся под угрозой.



"На прошлой неделе министр экономики Игорь Петрашко раскритиковал украинскую систему закупок ProZorro, что уже привело к критике двух лучших организаций гражданского общества в Украине. Ножи со всех сторон политического спектра в течение нескольких месяцев было направлены на Артема Сытника, председателя Национального антикоррупционного бюро Украины. Законопроект о его устранении зарегистрировали, его предварительно одобрил соответствующий парламентский комитет (что было бы возможным только при условии предварительного согласования с офисом Зеленского). Борьба продолжается, она далека от завершения", - считает автор публикации.



Она убеждена, что Запад должен четко высказаться по этим процессам и наблюдать за позицией Киева.