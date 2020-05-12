80% украинских предприятий работали во время карантина, - Шмыгаль

12 мая, 2020, 12:08

В течение всего карантина в Украине работало около 80% предприятий, а больше всего пострадали шесть отраслей экономики

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире "Завтрака с 1 + 1".

Шмыгаль отметил, что были закрыты именно те отрасли, которые содержали наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса.

"Относительно экономического коллапса. Мы же не закрывали всю экономику: 80% экономики, предприятий работало. Закрыто было только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами", - отметил Шмыгаль.