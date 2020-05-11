За сутки в Украину из Армении и ОАЭ вернулись более 300 украинцев, - МВД
11 мая, 2020, 13:44
За прошедшие сутки в Украину вернулись более 300 человек из ОАЭ и Армении, все пройдут двухнедельную самоизоляцию дома
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что все украинцы, которые прибыли, пройдут двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения "Дия дома".
"За прошедшие сутки в "Борисполь" эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров. Человек с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не обнаружили. Для прохождения карантина все пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Дия дома", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее самолетами из Шарм-эль-Шейхе и Дубая в Украину прибыли более 350 украицов .
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